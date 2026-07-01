Osse respaldó el plan para que vecinos financien obras de agua y cloacas: "Permitirá acelerar la expansión de las redes"

El proyecto que busca habilitar que grupos de vecinos financien por su cuenta obras de extensión de las redes de agua y cloacas sumó un respaldo clave. El presidente de Osse, Tomás Amato, presentó un informe técnico ante el Concejo Deliberante en el que avaló la creación del Programa de Gestión de Redes por Administración Contribuyente (Progerac) y destacó que la iniciativa permitirá acelerar la expansión de la infraestructura sanitaria en distintos sectores del partido.

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo municipal, apunta a ofrecer una alternativa para aquellos barrios donde las obras no pueden ejecutarse en el corto plazo con recursos propios de la empresa sanitaria. En esos casos, los frentistas interesados podrán asumir el financiamiento de los trabajos, siempre que exista factibilidad técnica y que el proyecto cumpla con los requisitos establecidos por Osse.

Las obras serán financiadas por vecinos, ejecutadas por privados y asesoradas técnicamente por Osse.

En su informe, Amato sostuvo que el programa constituye una herramienta para ampliar la cobertura de los servicios esenciales sin comprometer la planificación de inversiones de la empresa. Además, remarcó que las obras no quedarán libradas a la iniciativa privada, ya que Osse mantendrá el control durante todas las etapas del proceso.

"La iniciativa se encuentra orientada a promover una modalidad eficiente de expansión de los servicios sanitarios, optimizando la articulación entre vecinos, empresas constructoras y las distintas áreas técnicas y administrativas de Osse", remarcó el titular de la firma sanitaria. Según explicó, la empresa será la encargada de evaluar la factibilidad técnica de cada propuesta, aprobar los proyectos ejecutivos, supervisar la ejecución de los trabajos mediante inspecciones y realizar la recepción definitiva de las obras antes de incorporarlas a la red pública.

Osse dio el visto bueno al proyecto de ordenanza elevado por Neme.

El titular de Osse también destacó que el programa establece un procedimiento administrativo específico para garantizar que las extensiones cumplan con los estándares técnicos exigidos por la prestataria.

Otro de los aspectos señalados en el informe es que quienes participen del programa accederán a beneficios económicos previstos en el proyecto de ordenanza. "El Progerac prevé determinados beneficios para aquellos vecinos adherentes que hubiesen abonado las obras, incluyendo bonificaciones de hasta 24 meses en la facturación de los servicios incorporados mediante la obra", destacó Amato.

El Concejo Deliberante debate el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo.

El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo municipal a comienzos de este año con el objetivo de generar un mecanismo alternativo para avanzar con obras de agua y cloacas en sectores donde existe demanda vecinal, pero donde las limitaciones presupuestarias dificultan su ejecución inmediata.

Con el respaldo técnico de Osse, la iniciativa suma un elemento de peso en su tratamiento dentro del Concejo Deliberante, donde deberá continuar su análisis antes de una eventual aprobación.