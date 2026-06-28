Video: una impresionante pérdida de agua inundó la avenida Colón

Una importante pérdida de agua se registró este domingo en la Estación Elevadora Plaza Mitre y provocó un importante anegamiento sobre una de las arterias más transitadas de Mar del Plata.

El agua comenzó a salir con fuerza desde las instalaciones y rápidamente cubrió gran parte de la calzada de la avenida Colón, generando complicaciones para el tránsito y obligando a los automovilistas a circular con extrema precaución mientras el caudal continuaba fluyendo.

Según la información confirmada a 0223, el inconveniente fue consecuencia del corte masivo de energía eléctrica que durante la madrugada dejó sin suministro a gran parte de la ciudad. La falta de electricidad afectó el funcionamiento de la estación y derivó en la pérdida de agua registrada durante la mañana.

Hasta el lugar acudió personal de Obras Sanitarias (Osse), que desplegó un operativo para controlar el desperfecto y avanzar con las tareas necesarias para normalizar el funcionamiento. "El sistema de flotante que controla el funcionamiento es eléctrico y, al interrumpirse el servicio de Edea, dejó de operar correctamente, lo que provocó el desborde y la salida de agua", revelaron.

Asimismo, destacaron que "esta situación no guarda relación con una rotura de cañería ni con la cisterna, sino que fue una consecuencia directa de la interrupción del suministro eléctrico".

El episodio se suma a los inconvenientes que dejó el apagón generalizado que afectó a Mar del Plata durante varias horas, con impacto en hogares, comercios, semáforos, el alumbrado público y distintos servicios esenciales. Mientras avanzan las tareas de reparación, el tránsito en la zona continúa afectado por la presencia de agua sobre la avenida Colón.