El gobierno impulsa un esquema para que vecinos financien obras de agua y cloacas por su cuenta

El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un nuevo esquema que permita a vecinos financiar y ejecutar por su cuenta obras de extensión de redes de agua y cloacas, en aquellos sectores donde existe factibilidad técnica pero no llegan las inversiones públicas.

La iniciativa propone la creación del Programa de Gestión y Ejecución de Obras Públicas de Extensión de Redes de Agua y Cloacas (Progerac), un régimen especial que habilita la contratación directa entre frentistas y empresas constructoras registradas, bajo supervisión de Obras Sanitarias (Osse), en una alternativa para avanzar con la red de agua y cloacas ante el desfinanciamiento de organismos nacionales.

El eje central del proyecto es que las obras serán costeadas íntegramente por los vecinos que decidan adherir, sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo de participación, como ocurre en otros sistemas vigentes. De esta manera, solo quienes firmen los contratos asumirán el pago, que será distribuido mediante prorrateo.

La propuesta apunta a destrabar obras de menor escala -de hasta 1.000 metros de extensión y con plazos de ejecución de hasta 90 días- en barrios donde los servicios no llegan pese a contar con condiciones técnicas para su desarrollo. Según se argumenta en el mensaje de elevación, en los últimos meses crecieron las consultas de vecinos interesados en avanzar con este tipo de iniciativas ante la falta de financiamiento estatal.

El proyecto comenzó a tomar forma hace más de un año, y ahora fue presentado por Neme y Amato, actual presidente de Osse.

El esquema prevé que Osse tenga un rol de control técnico y administrativo, desde la evaluación de factibilidad hasta la inspección, certificación y recepción de las obras, que luego pasarán a integrar el dominio público municipal.

Entre los puntos destacados, se establece que las empresas no podrán paralizar las obras por falta de pago de algunos vecinos adherentes, y deberán ofrecer alternativas de financiamiento. Además, los presupuestos tendrán una validez limitada y no podrán ser ajustados una vez firmados los contratos individuales.

Como incentivo, el proyecto contempla beneficios para quienes financien las obras, como bonificaciones de hasta 24 meses en la facturación del servicio y la exención de ciertos cargos administrativos y de inspección. Esos beneficios no alcanzarán a los vecinos que no participen inicialmente y se conecten con posterioridad, quienes deberán abonar los cargos correspondientes.

La iniciativa también recupera la figura del contrato “vecino-empresa”, prevista en la normativa provincial, pero con adaptaciones para su aplicación en el contexto actual, con el objetivo de dar respuesta a demandas históricas de distintos barrios que aún no acceden a los servicios básicos.

El proyecto de ordenanza deberá ser debatido por el Concejo Deliberante.

Un proyecto demorado

La idea había sido adelantada a fines de 2024 por el entonces presidente de la empresa, Carlos Katz, durante el debate del Presupuesto 2025. “La ausencia del gobierno nacional como organismo de financiamiento nos ha llevado a tratar de usar los recursos propios para las obras de infraestructura y para las obras domiciliarias, buscamos encauzar algún mecanismo para que los vecinos la puedan financiar”, contó Katz en aquel entonces.

El ahora exfuncionario relató que la idea surgió de grupos de vecinos que acercaron la propuesta a la firma estatal. “Hay mucho interés en los barrios que hacen más tiempo saben que tienen infraestructura y no podíamos llegar con la red. Los vecinos entendieron que había un recorte muy generalizado sobre fondos para obra pública y dijeron que la quieren pagar ellos”, concluyó.