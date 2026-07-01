Robó un fernet y le pegó un cabezazo al policía que lo detuvo

Un hombre de 25 años que el martes a la tarde robó una botella de fernet de un supermercado fue aprehendido por personal policial luego de intentar escapar y pegarle un cabezazo a uno de los policías que lo detuvo.

Tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas llegó al local ubicado en Cerrito al 1400 donde el propietario denunció que un joven había robado una botella de fernet y aportó las imágenes de las cámaras de seguridad, además de una descripción física y de la vestimenta del autor.

El personal identificó al sospechoso en las inmediaciones cuando tiró una botella y quiso escapar hacia un asentamiento de la zona: durante la persecución, el hombre le pegó un cabezazo a un efectivo y golpeó a otro.

Tras un forcejeo, fue reducido y trasladado a la comisaría tercera donde labraron actuaciones por el delito de hurto y resistencia a la autoridad antes de ser trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.