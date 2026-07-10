La Feria del Libro infantil y juvenil ya tiene fecha

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y la Universidad Nacional de Mar del Plata dieron a conocer la programación oficial de la 11º Feria del Libro Infantil y Juvenil. Las actividades se llevarán a cabo en el Torreón del Monje desde el 18 de julio hasta el 1 de agosto, en el horario de 11 a 19.

Hay actividades para todos los gustos

La apertura del evento tendrá lugar el sábado 18 a las 13.30, seguida por un concierto de las profesoras de la Orquesta Escuela Batán de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) a las 14. A partir de las 15, se dará inicio al ciclo de encuentros “Gira-Palabras para abrir mundos”, a cargo de Florencia Soledad Fagnani y María Victoria Islas, propuesta que se repetirá con diferentes temáticas los días domingo 19, sábado 25, domingo 26 y sábado 1 de agosto a la misma hora.

La feria se desarrollará en el Torreón del Monje

Asimismo, todos los días de la feria a las 16.30, se presentará la actividad “Tubocuentos” coordinada por Jimena Gamarra, un espacio lúdico y mágico diseñado especialmente para los más pequeños.

Toda la programación está disponible en el sitio web www.mardelplata.gob.ar/feriadellibro2026 o consultar las redes sociales de la Feria: @feriadellibromdp en Instagram y Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura en Facebook.