Golpeó a la pareja y atacó a la policía: confirmaron la prisión preventiva

Casi tres meses después de la aprehensión de un hombre de 35 años que agredió a la pareja y atacó a los efectivos policiales que fueron a identificarlo en el barrio El Progreso, la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la prisión preventiva dictada por el Juez de Garantías Daniel De Marco.

A Hernán Nahuel Navarro lo aprehendieron el 16 de abril pasado en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Azopardo y Valentini tras un llamado al 911 que denunció un conflicto de instancias privadas: al intentar identificarlo se tornó agresivo y arremetió contra el personal policial mediante golpes de puño.

Tiene 35 años.

La fiscalía de Flagrancia le imputó el delito de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y amenazas en concurso ideal y solicitó su detención.

Tras el dictado de la prisión preventiva, la defensa oficial apeló la medida, solicitó expresamente que se citara a declarar a la presunta víctima y que se le practicara un amplio examen físico que no se realizó. En tal sentido planteó que se enmarcó el caso en una problemática de violencia de género y que las supuestas amenazas imputadas fueron negadas por el causante.

La Sala I que la valoración probatoria efectuada por el magistrado de origen no presenta vicio lógico, resulta adecuada a las reglas establecidas y que de acuerdo a las constancias agregadas puede tenerse por acreditado el hecho con “el grado de probabilidad exigido para esta etapa temprana del proceso”.

Lo dispuso la Sala I.

Los Jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco entendieron que ese ataque que provocó una lesión física leve y las amenazas de muerte no eran un suceso aislado en la relación a partir de los antecedentes condenatorios que registra Navarro dan cuenta del contexto de violencia de género y, en particular, de la violencia doméstica por él ejercida contra su pareja, madre de sus hijos, a lo largo del tiempo.

En tal sentido recordaron la condena dictada en marzo de 2019 por la Justicia Correccional de 6 meses de prisión efectiva, más declaración de reincidencia, por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas y violación de domicilio; y la condena dictada en mayo de 2025 a un año de prisión de efectivo cumplimiento, por los delitos de violación de domicilio, lesiones doblemente agravadas y amenazas coactivas con el empleo de uso de arma en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento en concurso ideal.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría tercera.

“Si bien no se han recabado testimonios directos de la amenaza y no se ha podido contar con un reconocimiento médico que acreditara pericialmente las lesiones físicas, la materialidad de ambos delitos objeto de reproche se desprende -con el grado provisorio de esta etapa- del testimonio de la víctima y de lo plasmado en el acta de procedimiento inicial”, indicaron.

“Se considera necesario que se brinde a Navarro el tratamiento psicológico o psiquiátrico que su condición requiere relacionada con el consumo problemático de estupefacientes prolongado en el tiempo”, agregaron.

Los Jueces confirmaron la decisión del Juzgado de Garantías N°1 que convirtió en prisión preventiva la actual detención de Hernán Nahuel Navarro por estimarlo presunto autor del delito de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y amenazas en concurso ideal.