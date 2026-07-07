Balearon a dos jóvenes y no dieron detalles de los ataques
Tienen entre 25 y 28 años. Ambos permanecen internados en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Por Redacción 0223
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Dos jóvenes fueron baleados entre la noche del lunes y la madrugada del martes y ambos permanecen internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa): por el momento ninguno dio precisiones sobre las circunstancias del ataque.
El primero de los ingresos se dio cerca de las ocho de la noche cuando una ambulancia trasladó a un joven desde la localidad de Santa Clara del Mar.
"Recibió la primera atención y se dispuso su traslado al hospital. Ingresó sin acompañante y no se obtuvieron detalles sobre la mecánica del hecho", informaron fuentes oficiales a este medio.
El personal de guardia dio un nuevo aviso al Destacamento policial sobre el ingreso de un baleado cuatro horas después, cuando otro joven llegó a la guardia con una herida de arma de fuego en el hombro.
En este caso llegó por sus propios medios, tampoco tenía acompañante y el único dato que aportó es que lo atacaron en el barrio Regional.
Sin datos sobre la mecánica del ataque, esas actuaciones también fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán.
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