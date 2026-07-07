Balearon a dos jóvenes y no dieron detalles de los ataques

Dos jóvenes fueron baleados entre la noche del lunes y la madrugada del martes y ambos permanecen internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa): por el momento ninguno dio precisiones sobre las circunstancias del ataque.

El hermetismo de los involucrados.

El primero de los ingresos se dio cerca de las ocho de la noche cuando una ambulancia trasladó a un joven desde la localidad de Santa Clara del Mar.

"Recibió la primera atención y se dispuso su traslado al hospital. Ingresó sin acompañante y no se obtuvieron detalles sobre la mecánica del hecho", informaron fuentes oficiales a este medio.

El personal de guardia dio un nuevo aviso al Destacamento policial sobre el ingreso de un baleado cuatro horas después, cuando otro joven llegó a la guardia con una herida de arma de fuego en el hombro.

Qué paso con los dos jóvenes internados.

En este caso llegó por sus propios medios, tampoco tenía acompañante y el único dato que aportó es que lo atacaron en el barrio Regional.

Sin datos sobre la mecánica del ataque, esas actuaciones también fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán.