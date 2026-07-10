Cómo estará el clima para alentar a la Selección este sábado

El pronóstico prevé precipitaciones durante todo el día, con una temperatura máxima que alcanzará los 12 grados.

Este fin de semana largo dio un respiro a las temperaturas bajo cero, pero para el sábado el panorama vuelve a desmejorar y se esperan lluvias durante toda la jornada.





Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 12. En el día en que la Selección Argentina disputa los cuartos de final y busca el pase a las semifinales frente a Suiza, la lluvia acompañará durante toda la jornada a quienes sigan el partido desde Mar del Plata.

Pese al frío y las precipitaciones, el organismo no pronostica fuertes ráfagas. El viento soplará hasta 12 km/h del sector noreste durante la primera parte del día y luego rotará al sudoeste desde la tarde.

Para el domingo, la temperatura descenderá a una mínima de 4 grados y una máxima de 11. Sin embargo, las lluvias cesarán y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con algunas posibilidades de despeje durante la tarde.