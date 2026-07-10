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Cómo estará el clima para alentar a la Selección este sábado

Este sábado la lluvia no dará tregua, según el Servicio Meteorológico Nacional. Conocé los detalles del pronóstico del tiempo.

El pronóstico prevé precipitaciones durante todo el día, con una temperatura máxima que alcanzará los 12 grados.

10 de Julio de 2026 17:56

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este fin de semana largo dio un respiro a las temperaturas bajo cero, pero para el sábado el panorama vuelve a desmejorar y se esperan lluvias durante toda la jornada.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 12. En el día en que la Selección Argentina disputa los cuartos de final y busca el pase a las semifinales frente a Suiza, la lluvia acompañará durante toda la jornada a quienes sigan el partido desde Mar del Plata.

Pese al frío y las precipitaciones, el organismo no pronostica fuertes ráfagas. El viento soplará hasta 12 km/h del sector noreste durante la primera parte del día y luego rotará al sudoeste desde la tarde.

Para el domingo, la temperatura descenderá a una mínima de 4 grados y una máxima de 11. Sin embargo, las lluvias cesarán y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con algunas posibilidades de despeje durante la tarde.

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