Cómo estará el clima para alentar a la Selección este sábado
Este sábado la lluvia no dará tregua, según el Servicio Meteorológico Nacional. Conocé los detalles del pronóstico del tiempo.
Por Redacción 0223
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Este fin de semana largo dio un respiro a las temperaturas bajo cero, pero para el sábado el panorama vuelve a desmejorar y se esperan lluvias durante toda la jornada.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 12. En el día en que la Selección Argentina disputa los cuartos de final y busca el pase a las semifinales frente a Suiza, la lluvia acompañará durante toda la jornada a quienes sigan el partido desde Mar del Plata.
Pese al frío y las precipitaciones, el organismo no pronostica fuertes ráfagas. El viento soplará hasta 12 km/h del sector noreste durante la primera parte del día y luego rotará al sudoeste desde la tarde.
Para el domingo, la temperatura descenderá a una mínima de 4 grados y una máxima de 11. Sin embargo, las lluvias cesarán y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con algunas posibilidades de despeje durante la tarde.
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