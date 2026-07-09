El clima no coopera con el finde largo: cuándo lloverá en Mar del Plata
Qué dice el pronóstico del tiempo para este fin de semana de cuatro días en Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un jueves fresco y mayomente nublado a la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana largo atravesado por lluvias aisladas y chaparrones en Mar del Plata.
En principio, se espera una noche con 10°, cielo cubierto y viento que correrá desde el este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).
Por su lado, para el viernes anunciaron una máxima de 11° y una mínima de 7°, y viento que soplará del este en las primeras horas y desde el noreste a partir de la tarde, pero que no será intenso (13-22 km/h).
Además, el organismo prevé lluvias aisladas tanto a la tarde como la noche, las cuales se extenderán a lo largo de todo el sábado, con chaparrones de por medio.
Y en cuanto a la temperatura, llegará a los 12° en esa jornada y su piso será de 7°, mientras que el viento será suave (7-12 km/h) e iniciará del noreste, pero luego rotará al sudeste.
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