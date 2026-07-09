El clima no coopera con el finde largo: cuándo lloverá en Mar del Plata

Anunciaron una máxima de 11° y una mínima de 7° para el viernes en la ciudad.

Después de un jueves fresco y mayomente nublado a la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana largo atravesado por lluvias aisladas y chaparrones en Mar del Plata.

En principio, se espera una noche con 10°, cielo cubierto y viento que correrá desde el este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Dejaría de llover a partir del domingo en Mar del Plata.

Por su lado, para el viernes anunciaron una máxima de 11° y una mínima de 7°, y viento que soplará del este en las primeras horas y desde el noreste a partir de la tarde, pero que no será intenso (13-22 km/h).

Además, el organismo prevé lluvias aisladas tanto a la tarde como la noche, las cuales se extenderán a lo largo de todo el sábado, con chaparrones de por medio.

Y en cuanto a la temperatura, llegará a los 12° en esa jornada y su piso será de 7°, mientras que el viento será suave (7-12 km/h) e iniciará del noreste, pero luego rotará al sudeste.