Con una jornada colectiva, restauraron el mural en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo del Instituto N°19

La comunidad educativa respondió al hecho de vandalismo con una jornada de restauración realizada el Día de la Independencia. Fuente: Facebook ISFD 19.

El Instituto Superior de Formación Docente N°19 restauró este jueves el mural ubicado en su sede de Almafuerte 565, luego de que fuera vandalizado.



Fuente: Facebook ISFD 19

Según detallaron desde la institución en sus redes sociales, el hecho ocurrió en un contexto que calificaron como un acto de odio. El mural, ubicado en el ingreso al edificio, había sido realizado en 2023 en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, en el marco de los 40 años del retorno a la democracia.

Fuente: Facebook ISFD 19

Tras lo sucedido, la comunidad educativa repudió el ataque e invitó a participar de la restauración de la obra. Así, el Día de la Independencia, desde las 11, alumnos, docentes y miembros de la institución se reunieron para devolverle el color al mural.





En ese marco, señalaron: "Frente al odio, la acción colectiva: docentes en formación y profesores restauramos -hoy, 9 de Julio- el mural por los 40 años de democracia vandalizado el fin de semana", y compartieron imágenes del trabajo realizado para recuperar el espacio que había sido atacado.