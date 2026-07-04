Así quedará la Catedral de Mar del Plata tras la restauración integral

El Obispado de Mar del Plata anunció el plan de restauración integral de la Catedral y ahora se conocieron los detalles del proyecto, que anticipan cómo quedará la principal iglesia católica de la ciudad una vez terminadas las obras previstas para recuperar su esplendor.

Los coordinadores de la restauración son los arquitectos Analía Benitez y Alejandro Novacovsky, quienes este sábado presentaron una serie de videos en los que recorren las instalaciones, muestran el deterioro y explican cómo la obra planea garantizar la conservación de la Catedral.

Según informó este mismo medio anteriormente, el proyecto coordinado por los arquitectos contempla una intervención integral que respetará el carácter patrimonial y el estilo arquitectónico. La primera etapa hará foco en la recuperación del exterior, con trabajos puntuales sobre las cubiertas, fachadas y los ornamentos, y luego se avanzará sobre el interior, incluyendo la estructura de la iglesia, los vitrales, los pisos y el equipamiento litúrgico.

Los coordinadores de la restauración recorrieron el edificio y explicaron cómo quedará una vez finalizadas las obras.

Las imágenes permiten imaginar el aspecto que tendrá la Catedral una vez finalizada la restauración, además de conocer cada uno de los recovecos de uno de los edificios más emblemáticos del centro marplatense.

Se busca además resguardar la seguridad de quienes la visitan a diario.

La propuesta coordinada por los arquitectos apunta a recuperar los detalles originales, que hoy se ven afectados por el paso del tiempo. Se busca poner en valor las fachadas, mejorar la iluminación y devolverle el protagonismo a nuestra iglesia catedral.

En los videos se señala el deterioro, que se profundizó en los últimos años pese a las tareas de mantenimiento habituales. Además del valor religioso del edificio, los coordinadores remarcaron su importancia histórica, arquitectónica y cultural para la ciudad, así como la necesidad de resguardar la seguridad de quienes lo visitan diariamente.

Los coordinadores de la restauración son los arquitectos Analía Benitez y Alejandro Novacovsky.

La ejecución de la obra también dependerá del avance de la campaña de financiamiento impulsada por la Diócesis, que convocó a vecinos, empresas e instituciones a colaborar con la restauración. El objetivo es que la histórica iglesia recupere su estado original sin alterar su identidad.

Con los videos difundidos, el proyecto dejó de ser una propuesta técnica y permitió visualizar el futuro de la Catedral después del proceso que intentará adecuarla a las necesidades actuales sin modificar su identidad arquitectónica.