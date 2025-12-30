Liberaron en Chaco guanacos nacidos en Santa Cruz: volvieron al Impenetrable después de 110 años

Los guanacos recorrieron más de 3.200 kilómetros hasta llegar al Impenetrable.

Después de más de cien años de ausencia, los guanacos volvieron a caminar los montes del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. El regreso de la especie es una excelente noticia para la conservación de la fauna y un momento histórico en la restauración ambiental del noreste argentino.

La reintroducción de los guanacos en Chaco fue posible gracias al trabajo conjunto entre Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y los gobiernos de las provincias intervinientes. Los animales nacieron en Santa Cruz y recorrieron más de 3.200 kilómetros hasta llegar al Impenetrable, por lo cual se considera a esta esperiencia como la translocación terrestre de fauna más larga del mundo con fines de conservación.

Los guanacos de Santa Cruz trasladados a Chaco

Este gran herbívoro cumple un rol clave en los ecosistemas debido a tres factores:

Regula la vegetación.

Dispersa semillas.

Ayuda a reducir el riesgo de incendios.

Los primeros guanacos ya se adaptaron al nuevo ambiente y nacieron crías en el área de presuelta, lo que se considera una señal muy alentadora para la especie. El proyecto prevé nuevas liberaciones en los próximos meses para consolidar una población estable de guanacos en el Impenetrable.

La región chaqueña consiguió recuperar no solo una especie emblemática, sino también una oportunidad para fortalecer su riqueza natural y proyectarse mirando hacia el futuro.