Ya trabajan en la restauración de la estatua de Messi y dijeron cuándo estará lista: "No transfieran dinero a nadie"

La estatua de Lionel Messi fue vandalizada en la madrugada de este domingo.

Después de que destruyeran la estatua de Lionel Messi en el centro de Mar del Plata, desde el bar que exhibía la obra emitieron un comunicado para aclarar que no buscan donaciones para su restauración, sino que ya se encuentran trabajando con el artista para su arreglo.

El lamentable hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando dos sujetos vandalizaron la estatua emplazada en Santa Fe y Moreno. Sin embargo, no fue la primera vez que sucedía, ya que hace más de un año le habían cortado la cabeza al busto.

A pesar de las conjeturas que apuntaban a una nueva demostración de rechazo hacia la AFA, por las criticadas decisiones de "Chiqui" Tapia y compañía por fallos arbitrales y la copa que le dieron a Rosario Central como campeón de Liga, este caso estaría alejado a esa situación, como cuando vandalizaron la renovada Escalera Imperial. Torpeza o maldad pura, serían los motivos.

Los dueños del bar que exhibía la figura del 10 advirtieron que no están pidiendo donaciones para su restauración.

Entonces, a partir del revuelo que tomó la imagen de la estatua del capitán de la Selección Argentina partida a la mitad, desde el comercio gastronómico indicaron que no se encuentran "pidiendo dinero" ni piensan publicar "un alias o cuenta para recibir transferencias".

Y a su vez, advirtieron que "si aparece alguien solicitando plata para la restauración", no son ellos, y pidieron: "Por favor, no transfieran dinero a nadie".

Por otro lado, los dueños de "El Nuevo Mundial" informaron que están trabajando con el artista para restaurar la estatua y adelantaron que el objetivo es que "antes de fin de año" puedan realizar una presentación oficial con la obra puesta en valor nuevamente.

"Si hacemos alguna acción solidaria, será únicamente con donación de alimentos y/o juguetes para un lugar que lo necesite, y lo vamos a comunicar desde nuestras cuentas oficiales y comunicados de prensa. Gracias a todos por los mensajes, la preocupación y el cariño de siempre. Y, sobre todo, gracias por ayudarnos a evitar que alguien se aproveche de esta situación", concluyeron en el comunicado difundido.