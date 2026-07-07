Desesperada búsqueda de una chica de 24 años: fue a comprar a un supermercado y no la vieron más

Con el correr de los días la situación se vuelve más preocupante. El pasado fin de semana Lourdes fue al supermercado del barrio a comprar cigarrillos y no la volvieron a ver. Su padre encabeza la búsqueda en los barrios del sur, por donde suele estar, pero no aparece.

Hicieron la denuncia en la comisaría, pero la investigación no tiene pistas.

Lourdes Andrea Macedo tiene 24 años y vive en el Barrio Nuevo Golf. Sergio, su padre, trabaja en el puerto. Por eso salió casa por casa a buscarla en el sur de la ciudad. Ella solía andar por Mario Bravo y Diagonal Gascón, donde se reúne con amigos habitualmente, según manifestó la familia en un comunicado de prensa. No obstante, ningún conocido tiene información.

"Cada minuto cuenta para encontrarla y la difusión de la comunidad es vital en este momento", expresaron en dicho comunicado.

Tiene 24 años y desapareció el fin de semana.

Cómo identificar a Lourdes

La joven tiene tez blanca, pelo ondulado y usa flequillo. La última vez que la vieron llevaba puesta una campera negra inflada y un pantalón deportivo ancho.

Hicieron la denuncia sobre la desaparición en la Comisaría 5ta. Si la viste o tenés algún dato certero sobre su paradero, podés comunicarte con el 911.