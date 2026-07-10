Adolescente intentó robar dos botellas térmicas de un bazar

Una adolescente de 15 años que intentó sustraer mercadería de un local céntrico fue aprehendido el jueves a la tarde por personal policial tras el aviso que dio una de las encargadas del local.

Efectivos afectados al operativo de seguridad por el fin de semana llegaron al local ubicado en San Martín casi Corrientes luego de que la encargada avisara que una joven habría ocultado entre sus prendas dos botellas térmicas y abandonado el comercio sin abonarlas.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría primrea.

“La empleada señalo a la sospechosa quien fue localizada a los pocos metros del lugar con las dos botellas térmicas ocultas entre sus prendas”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de actuaciones por tentativa de hurto y la posterior entrega de la adolescente a sus progenitores.