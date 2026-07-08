Se probó ropa en un probador y sonó la alarma cuando salió: lo detuvieron

Un hombre de 24 años acusado de intentar robar prendas de vestir de un hipermercado fue aprehendido el miércoles a la tarde por personal policial tras un llamado al 911 y fue notificado de la formación de una causa penal.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas quienes llegaron al hipermercado ubicado en la avenida Constitución y Monseñor Zabala tras el alerta a la Central de Emergencias: allí entrevistaron con el jefe de Seguridad del comercio, quien denunció que el sospechoso entró a los probadores y varios minutos después se retiró y se activó la alarma de la puerta de salida.

Durante la identificación se constató que el hombre llevaba colocadas debajo de sus prendas una campera y un pantalón pertenecientes al comercio, ambos con daños en el sector donde originalmente se encontraban los dispositivos de seguridad.

Tiene 24 años.

El joven fue trasladado a la comisaría séptima donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa. Una vez notificado, recuperó la libertad.