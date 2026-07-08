Entró a una casa, no pudo robar y lo encontraron en el patio

Un hombre de 30 años que el miércoles a la madrugada entró a robar a una casa y no pudo lograr su cometido fue aprehendido por personal policial cuando quiso esconderse en el patio de una vivienda lindera.

Un aviso del Centro de Monitoreo Local permitió que personal policial llegara a un inmueble en calle 30 entre 45 y 47 de Balcarce donde habían intentado abrir varios automóviles guardados en el lugar.

Tiene 30 años.

Tras confirmar que no había faltantes, el personal de la Estación de Policía Comunal accedió a una casa lindera donde ladraban los perros y aprehendieron al sujeto cuando intentaba ocultarse en el patio.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por hurto en grado de tentativa y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.