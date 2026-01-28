SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Bendu

Escúchenlo: Divididos empieza el año en Mar del Plata

La Aplanadora del Rock vuelve a Mar del Plata después de dos años. La cita es el viernes 6 de febrero para dar comienzo a un nuevo año. El concierto será en Bendu Arena y las entradas ya están a la venta a través de la web de Ticketek.

Divididos durante su última presentación en Mar del Plata. Foto: Archivo 0223

28 de Enero de 2026 14:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de un 2025 colmado de shows que los llevaron a recorrer distintas ciudades de Argentina, España, Uruguay y Chile, Divididos da comienzo a un nuevo año de conciertos en el que volverán a girar por el país para presentar su nuevo material de estudio. 

El nuevo material, ya disponible en plataformas y formato físico, incluye canciones inéditas y otras ya conocidas, como Mundo Ganado, Insomnio, Cabalgata Deportiva y San Saltarín.

El nombre del disco y el arte de tapa tienen un sentido: dos lienzos, uno celeste y otro blanco, unidos por una sutura. “Es una expresión de deseo. Que esa herida algún día sane”, contó Mollo durante el evento, que combinó música, cine y encuentro con su público.

El pasado 14 de noviembre presentaron su nuevo disco, Divididos, luego de 15 años de espera, en un evento masivo en el Movistar Arena, que incluyó la escucha del disco y la proyección del documental Sonidos, barro y piel, donde Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella reflexionan sobre las herramientas  emocionales que utilizan para la creación de música.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar