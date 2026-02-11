Topa, Soy Muni, Pim Pau y Los Mellis: una propuesta para toda la familia
Mar del Plata se prepara para vivir una verdadera fiesta para las infancias este 14 de febrero.
Mar del Plata se prepara para vivir una verdadera fiesta para las infancias con la llegada del Bendu Arena Festival Kids, un evento que reunirá en un mismo escenario a los artistas más queridos por chicos y grandes: Topa, Soy Muni, Pim Pau y Los Mellis Kids.
El festival se realizará el 14 de febrero a las 19 y promete ser una jornada inolvidable con música en vivo, juegos, baile, humor y propuestas pensadas para compartir en familia, en un entorno cuidado, colorido y lleno de energía positiva.
Cada uno de los artistas aportará su universo creativo, convirtiendo a Bendu Arena Festival Kids en una experiencia integral.
Topa, una de las figuras más influyentes del universo infantil, llega con su carisma y sus canciones que hacen cantar, bailar y emocionar a las familias generando un recuerdo que quedará por siempre en sus corazones.
Soy Muni, referente del contenido educativo y emocional para las infancias, con mensajes de amor, empatía y diversión. Pim Pau, el reconocido grupo artístico que fusiona música, cuerpo y juego con una propuesta innovadora.
Los Mellis Kids, con su energía contagiosa, humor y complicidad que conecta de inmediato con el público infantil.
El Bendu Arena Festival Kids nace como una propuesta pensada para disfrutar juntos, celebrar el juego, la creatividad y la música en vivo, consolidándose como uno de los grandes eventos familiares del verano marplatense.
Las entradas se encuentran en venta en Tuentrada y en la boletería de Bendu Arena.
