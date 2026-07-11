Se confirmó cómo, dónde y cuándo podrán comprar las entradas los hinchas de Aldosivi para el partido con River

La gente de Aldosivi ya sabe cómo conseguir su entrada para acompañar al "tiburón" en Salta.

La organización de la Copa Argentina informó cómo será la venta de entradas para el partido de 16avos de final entre River y Aldosivi que se disputará el próximo viernes en el estadio "Padre Martearena" de Salta.

A diferencia de lo que sucederá con los hinchas "millonarios", que la podrán adquirir por una ticketera virtual, los marplatenses deberán conseguirla directamente en nuestra ciudad, en la Tienda Oficial Tiburón (Olavarría 2967).

Los hinchas de Aldosivi que vayan a acompañar al conjunto de Israel Damonte, tendrán que comprarla de manera presencial el martes 14 de julio de 11 a 18 horas y el miércoles de 9 a 15, siempre en la Tienda Tiburón. Las entradas populares tendrán un valor de $55000, mientras que los Menores (hasta 11 años) abonarán $45000.

Por su parte, los hinchas de River tendrán dos opciones: el domingo 12 desde las 16, podrán adquirirlas de manera virtual a través de www.deportick.com. En tanto, los locales, las conseguirán el jueves 16 de julio de 10 a 17 en las boleterías norte del estadio sede del encuentro.