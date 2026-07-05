Nuevo ataque de motochorros armados: está operado de la espalda, lo patearon y le robaron el auto

Se registró un nuevo violento ataque de motochorros durante la madrugada de este domingo en Mar del Plata, cuando una pareja estaba por subir a su auto para regresar a su vivienda y fue interceptada por cuatro delincuentes armados.

El episodio ocurrió alrededor de las 3:40 en Maipú y la avenida Jara, en el barrio Villa Primera. Allí, un hombre y una mujer se despidieron de sus amigos después de una reunión y se disponían a abordar un Volkswagen Bora gris -patente JFD 252-.

Conforme a las cámaras de seguridad a las que accedió 0223, se observa un primer vehículo que corresponde a un conductor de Uber que iba a trasladar a otra pareja, mientras que detrás se puede ver a las víctimas, que guardaban algunas pertenencias antes de emprender el regreso.

En ese momento fueron sorprendidas por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos, de los cuales dos de ellos descendieron de los rodados y uno le dio una patada al hombre, quien tiene una intervención quirúrgica en la espalda y, a raíz del golpe, cayó desplomado sobre el asfalto.

Las víctimas buscan hallar el rodado sustraído de manera urgente.

Acto seguido, los asaltantes obligaron a la mujer a bajar del Volkswagen Bora, le quitaron las llaves y escaparon por la calle Maipú.

Una vez que los atacantes huyeron, los dueños de la vivienda auxiliaron al propietario del vehículo, radicaron la denuncia y lo trasladaron a una clínica privada para que le realizaran estudios, debido al delicado estado de su espalda.