Inglaterra, envuelta en un escándalo a días del duelo con Argentina: qué pasó entre Bellingham y Tuchel

La clasificación a las semifinales del Mundial 2026 dejó al descubierto una inesperada tensión en el seleccionado inglés. Jude Bellingham respondió públicamente a las críticas de Thomas Tuchel y encendió las alarmas antes del duelo con Argentina.

La Selección de Inglaterra consiguió el boleto a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2 a 1 a Noruega en el tiempo suplementario, pero la alegría duró poco. Horas después del encuentro disputado en Miami, el foco pasó del resultado a una fuerte diferencia entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham, una situación que sacudió al plantel británico justo antes del esperado choque frente a la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Todo comenzó cuando Tuchel analizó con dureza el rendimiento de su equipo tras eliminar a Noruega. "No jugamos lo suficientemente bien hoy, solo tuvimos suerte", afirmó el entrenador alemán en la zona mixta. Sus declaraciones sorprendieron por el tono crítico y rápidamente encontraron respuesta dentro del propio plantel.

El encargado de contestarle fue Bellingham, una de las máximas figuras de Inglaterra. Con evidente fastidio, el mediocampista del Real Madrid defendió la actuación del equipo y dejó un mensaje directo para su entrenador. "Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Haaland, Ødegaard, Nusa y Sørloth no es fácil. Nosotros intentamos crear un ambiente positivo y creo que deberíamos seguir haciéndolo", expresó.

Lejos de bajar el tono, Bellingham reforzó su postura y dejó en claro que no comparte la mirada de Tuchel. "No vamos a ganar todos los partidos reventando la pelota y haciendo 1.000 pases. A veces hay que ganar sucio y es lo que hicimos esta noche", sostuvo, dejando expuesta una diferencia de criterios que no pasó desapercibida en la antesala del compromiso más importante del torneo.

Mientras tanto, Argentina se prepara para afrontar una semifinal cargada de historia frente a Inglaterra, luego de eliminar a Suiza por 3 a 1 en el tiempo suplementario. Del otro lado del cuadro, España y Francia buscarán el otro boleto a la gran final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En Inglaterra, sin embargo, la clasificación quedó en un segundo plano y todas las miradas apuntan ahora a un vestuario que llega con tensión al duelo frente a la Albiceleste.