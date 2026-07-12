Jannik Sinner hizo historia: venció a Zverev y se consagró bicampeón de Wimbledon

El número uno del mundo volvió a demostrar por qué domina el circuito ATP. En una final de altísimo nivel, derrotó a Alexander Zverev y retuvo la corona en el césped de Londres.

Jannik Sinner sigue escribiendo páginas doradas en el tenis mundial. El italiano derrotó a Alexander Zverev en una final memorable y se consagró bicampeón de Wimbledon, ratificando su condición de número uno del ranking ATP. Después de un duelo cargado de intensidad, potencia y puntos espectaculares, el campeón volvió a levantar el trofeo en el All England Club con su triunfo 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 6-3, 6-4 en tres horas y cincuenta minutos de juego.

El encuentro estuvo a la altura de las expectativas entre los dos principales preclasificados del torneo. Zverev comenzó mejor y se quedó con un primer set inolvidable tras imponerse en un tie-break muy parejo, luego de más de una hora de juego en la que ambos sostuvieron sus servicios con enorme autoridad y mostraron un nivel sobresaliente.

Sin embargo, Sinner reaccionó con la jerarquía de los grandes campeones. El segundo parcial volvió a definirse en un desempate, pero esta vez el italiano golpeó desde el inicio con un mini-break decisivo para igualar el marcador. A partir de ese momento comenzó a inclinar el partido gracias a su consistencia desde el fondo de la cancha y a la precisión de su servicio.

El quiebre que cambió definitivamente la historia llegó en el tercer set. Tras desperdiciar su primera oportunidad de break del partido, Zverev sufrió una caída que le provocó una molestia en la rodilla. Aunque pudo continuar, perdió su saque por primera vez y Sinner aprovechó el momento para quedarse con el parcial y tomar el control de la final.

En el cuarto set, el alemán intentó forzar un quinto capítulo, pero volvió a ceder su servicio en un momento clave y el italiano no dejó escapar la oportunidad. Con autoridad cerró el encuentro con su saque y confirmó que la corona de Wimbledon sigue teniendo dueño. Jannik Sinner volvió a imponerse en el All England Club, consiguió su segundo título consecutivo sobre el césped londinense y reafirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera como líder absoluto del tenis mundial.

Sinner con esta victoria alcanzó su quinto Grand Slam en su carrera como tenista profesional y quedó a dos de los que tiene su principal rival en la actualidad: Carlos Alcaraz. El italiano tendrá la gran oportunidad de reducir la desventaja con el español en septiembre cuando se dispute el US Open ya que Carlos llegará muy con lo justo luego de su operación.