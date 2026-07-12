Círculo Deportivo cerró su etapa como local con un triunfazo y llega fortalecido a la Reválida del Federal A

El Papero venció 3-1 a Sol de Mayo en Otamendi, mostró una de sus mejores versiones del campeonato y sumó tres puntos fundamentales para la pelea por la permanencia.

Círculo Deportivo tuvo una tarde ideal en el estadio Guillermo Trama y derrotó por 3 a 1 a Sol de Mayo, en el encuentro correspondiente a la 17ª fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A. En el último partido como local de la Primera Fase, el equipo dirigido por Duilio Botella dominó de principio a fin y consiguió una victoria que alimenta la ilusión de afrontar la Reválida con otro impulso en la lucha por la permanencia.

El conjunto de Comandante Nicanor Otamendi salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y rápidamente encontró recompensa. Luego de generar dos situaciones muy claras, Vicente Barberini abrió el marcador a los ocho minutos con un zurdazo preciso tras un rebote dentro del área. El dominio del Papero continuó durante toda la primera mitad y antes del descanso amplió la diferencia gracias a un penal convertido por Francisco Grahl, que definió con categoría al ángulo izquierdo.

En el complemento, Sol de Mayo intentó reaccionar, pero Pedro Fernández respondió cuando fue exigido. Poco después, Círculo volvió a golpear con una jugada insólita: un pelotazo largo terminó pegando en el travesaño y Enzo Iriberri aprovechó el desconcierto de la defensa rival para empujar la pelota al gol y establecer el 3 a 0 que parecía sentenciar la historia.

Aunque el desarrollo estaba completamente controlado, las expulsiones de Zalazar y Montero modificaron el trámite del encuentro. Con dos jugadores más, el Papero perdió protagonismo, permitió el descuento de Santiago Jara mediante un tiro libre y le dio vida a un rival que presionó durante los minutos finales, aunque sin encontrar el empate gracias a las intervenciones de Fernández.

Más allá del suspenso sobre el cierre, Círculo Deportivo redondeó una de sus mejores producciones de la temporada y consiguió un triunfo tan necesario como convincente. Los tres puntos le permiten recortar distancia con los equipos que tiene por encima en la tabla y afrontar la Reválida del Federal A con renovada confianza, sabiendo que el rendimiento mostrado frente a Sol de Mayo puede ser un punto de partida para conseguir el gran objetivo de mantener la categoría.

Síntesis:

Cïrculo Deportivo (3): Pedro Fernández; Facundo Rojas, Julián Vílchez, Jano Martínez y Simón Buscaglia; Ramiro Banchio, Francisco Grahl, Joaquín Bassani y Branco Castelli; Vicente Barberini e Imanol Iriberri . DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 16' Mateo Sasso por Castelli, 26' Martín Gómez, Jeremías Lucero y Rodrigo Juárez por Grahl, Martínez y Barberini, 39' Rodrigo Torres por Barberini.

Sol de Mayo (Viedma) (1): Leonardo Torres; Cristopher López, Diego Zalazar, Santiago Pérez e Ignacio Montero; Diego Dietz, Emiliano Soria, Santiago Jara y Lucas Amud; Kevin Pereira y Gabriel Jara. DT: Diego Galván.

Cambios: ST 0' Edison Córdoba y Zadkiel Garrido por Dietz y Pereira; 13' Gabriel Otero por Soria y 30' Manuel Preciado y Ángel Luquet por S.Jara y G.Jara.

Goles: PT 8' Barberini (CD) y 24' Grahl, de penal (CD); ST 5' Iriberri (CD), 27' S.Jara (SdM).



Incidencias: ST 19' expulsado Zalazar (SdM) y expulsado Montero (SdM)



Árbitro: Valentín Pompei.



Estadio: "Guillermo Trama".

Fotos: Edu Machado