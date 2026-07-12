Informaron que fueron reparados 10.000 baches en poco más de cinco meses en Mar del Plata

El Municipio informo que a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) alcanzó la cifra de 10.000 baches reparados en diferentes calles de Mar del Plata mediante la modalidad de bacheo express. Este sistema, que comenzó a implementarse en febrero de este año en una fase de prueba piloto, se consolidó como una actividad diaria del organismo por su ejecución y los resultados que consideran positivos.

El método de trabajo consiste en el despliegue de distintas cuadrillas operativas en simultáneo. Estos equipos realizan un "peinado" o repaso por sectores determinados, cuya hoja de ruta se planifica sobre la base de los relevamientos de la inspección interna y los reclamos que los propios vecinos ingresan a través de las distintas vías de comunicación municipales.

“Sabemos que las calles son un tema central para los vecinos y vamos a seguir trabajando para dar respuesta a esa demanda”, señaló al respecto el intendente Agustín Neme.

El sistema fue incorporado durante febrero en Mar del Plata.

“Por eso, seguimos avanzando con el bacheo express con asfalto en frío para la reparación de pequeños baches. Trabajamos con equipos simultáneos distribuidos en distintos puntos de la ciudad con una mínima interrupción del tránsito. De esta manera, fortalecemos el mantenimiento de calles de una forma rápida y efectiva”, agregó.

En el mismo sentido, el jefe comunal destacó que el sistema "permite reparar aquellos pequeños baches que, en definitiva, causan la misma incomodidad que los grandes", de los que aseguró que se ocupan "a través del bacheo tradicional”.

Actualmente, el radio de cobertura prioritario se extiende de forma expansiva desde la avenida Estrada hacia la zona del Puerto, y desde la Costa hasta la calle San Juan. A medida que las cuadrillas completan las reparaciones en estas cuadrículas, el esquema se amplía hacia nuevas zonas periféricas de manera sostenida.

El Municipio tildó como positiva la nueva modalidad para arreglar las calles en la ciudad.

Desde el Emvial señalaron que Mar del Plata cuenta con una infraestructura vial que supera las 10.000 cuadras, lo que demanda un trabajo permanente y continuo en el tiempo. Aunque explicaron que siempre habrá sectores pendientes de intervención por el propio desgaste del asfalto, sostuvieron que la producción constante del material y la dinámica de este sistema permiten achicar el margen día a día para que los vecinos circulen en mejores condiciones de seguridad.