Bandas reductoras de velocidad, bacheo, microbasurales y luminarias: atendieron reclamos en el barrio San José

En el marco de un operativo integral de mejora de los espacios públicos, el Ente Municipal de Vialidad (Emvial) trabajó este fin de semana en la puesta en valor de distintos sectores del barrio San José. El intendente Agustín Neme recorrió los distintos frentes de trabajo y visitó comercios de la zona.

Dentro de las tareas, demarcaron la senda peatonal y colocaron de tiras reductoras de velocidad en Olazábal y Castelli, a la vez que pintaron el cruce de peatones en la zona de la Escuela N° 20 en San Juan y Castelli y en la Escuela N° 31 de San Lorenzo y España.



Por otra parte, llevaron a cabo acciones de bacheo express en Rawson y Funes, y erradicaron distintos microbasurales en la zona, además del pintado en paradas de colectivos.



En tanto, los equipos del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) realizaron tareas de poda para reforzar la seguridad y el mantenimiento del espacio público.



En cuanto a luminarias, despejaron artefactos en Gascón y Jujuy, procedieron al arreglo de columna y lámparas por reclamos de vecinos en Brown al 4100 y Dorrego 2540, y efectivizaron un recambio de tecnología LED en columnas centrales de la plaza Peralta Ramos.