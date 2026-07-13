Cambio histórico: el Banco Provincia le pone fin a una función habitual para sus clientes

En primera instancia, habrá un período de transición para adaptar el sistema.

El Banco Provincia comenzará a eliminar de forma gradual los comprobantes en papel para las operaciones realizadas en cajeros automáticos. La entidad enviará los tickets en formato digital al correo electrónico registrado por cada cliente, en una medida que busca reducir el consumo del material y avanzar hacia un sistema más sustentable.

El cambio alcanzará a las operaciones más habituales, como extracciones de efectivo, consultas de saldo, transferencias, pagos de impuestos y servicios, recargas, constitución de plazos fijos y solicitudes de préstamos. Una vez finalizada la transacción, el comprobante llegará automáticamente al e-mail asociado a la cuenta del usuario.

El comprobante también aparecerá en la app.

Cómo se entregarán los comprobantes al realizar operaciones en el Banco Provincia

La implementación será progresiva y contempla un período de adaptación. Quienes todavía no tengan un correo electrónico registrado recibirán un aviso en la pantalla del cajero para completar ese dato. Hasta entonces, continuarán obteniendo el comprobante impreso para garantizar el respaldo de cada operación.

Desde la entidad también aclararon que algunas transacciones seguirán entregando tickets en papel de manera provisoria mientras finaliza la incorporación del nuevo sistema en toda la red de cajeros automáticos. El objetivo es que la transición se realice sin afectar el funcionamiento habitual del servicio.

El mecanismo aplicará para los cajeros automáticos.

Con esta iniciativa, el Banco Provincia busca modernizar la experiencia de sus clientes y disminuir el uso de papel en sus operaciones diarias. El nuevo esquema permitirá conservar los comprobantes en formato digital, facilitar su consulta y acompañar una política orientada a reducir el impacto ambiental.