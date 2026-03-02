Cambio clave en WhatsApp: cómo ocultar tus chats para que nadie los vea

WhatsApp sigue sumando funciones para mejorar la privacidad de sus usuarios y una de las más destacadas es la posibilidad de ocultar conversaciones. Aunque no es completamente nueva, esta herramienta volvió a viralizarse porque muchas personas aún no la conocen o no la tienen activada: permite que los chats no queden a simple vista y brinda un nivel de seguridad superior al simple “archivar chat”. Así, se protege el contenido frente a terceros que puedan tener acceso al celular.

Para ocultarlo, el usuario debe mantener presionada la conversación que quiere proteger y seleccionar la opción de restringir o bloquear. Luego, la plataforma solicita autenticación mediante huella digital, reconocimiento facial o el método de seguridad del teléfono. Una vez hecho esto, el chat desaparece de la pantalla principal y se guarda en una carpeta protegida. Solo puede abrirse con la verificación elegida, garantizando mayor privacidad.

La conversación solo puede abrirse con verificación.

Por qué es distinto al archivado tradicional

La función es diferente al archivado tradicional porque el chat restringido no aparece en la lista habitual y resulta mucho más difícil de encontrar. Además, las notificaciones se pueden mostrar de forma discreta, evitando que otras personas vean el contenido o el remitente del mensaje. Esta característica convierte a la opción en una herramienta ideal para quienes prestan su celular a familiares o comparten dispositivos con otras personas.

Es útil para proteger conversaciones personales, laborales, familiares o cualquier intercambio sensible que el usuario no quiera que quede expuesto. También previene que chats específicos aparezcan accidentalmente en la pantalla cuando alguien mira el celular. Con estas actualizaciones, WhatsApp refuerza su compromiso con la seguridad y demuestra que la privacidad de los usuarios sigue siendo una de sus prioridades.