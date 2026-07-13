Ya funciona el nuevo estacionamiento medido: cómo usar la app y cuáles son los cambios

Con nueva cartelería en los puntos céntricos de la ciudad, comenzó a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento digital, que tiene el objetivo de brindar un servicio más simple y eficiente para los automovilistas.

Por medio de la aplicación SEM Mobile los usuarios podrán gestionar el estacionamiento, realizar pagos, consultar información en tiempo real y acceder a todas las funcionalidades del sistema.

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de Mar del Plata incorporará una serie de cambios que apuntan a simplificar su uso. Entre las principales novedades, se podrá pagar el estacionamiento con billeteras virtuales desde el celular, consultar el mapa de las zonas alcanzadas por el servicio y ubicar los puntos de venta habilitados.

Otra de las modificaciones será el fraccionamiento del tiempo de estacionamiento: una vez cumplida la primera hora, el cobro pasará a realizarse cada 15 minutos. Además, el saldo dejará de descontarse automáticamente fuera del horario de funcionamiento del sistema.

La nueva aplicación también permitirá abonar infracciones de manera inmediata durante las primeras 24 horas desde la confección del acta. El pago podrá realizarse desde la propia app, en los puntos de venta habilitados o escaneando el código QR disponible en la cartelería de la vía pública. Vencido ese plazo, la multa será derivada al Juzgado Municipal de Faltas.

Qué permitirá hacer la nueva aplicación

Además de iniciar y finalizar el estacionamiento desde el teléfono, la plataforma ofrecerá otras funciones:

Consultar el saldo disponible.

Comprar crédito.

Transferir saldo entre usuarios.

Acceder al historial de movimientos.

Recibir notificaciones.

Ver el mapa de las zonas donde funciona el SEM.

Localizar los puntos de venta habilitados.

Cómo registrarse

Quienes utilicen el sistema por primera vez deberán descargar la aplicación SEM Mobile, seleccionar la opción "Registrate", ingresar un número de celular junto con la compañía telefónica y esperar el SMS con la clave de acceso, que deberá modificarse al ingresar por primera vez.

También será posible operar desde una computadora a través del sitio mdq.estacionar.ar, donde se podrán realizar prácticamente las mismas gestiones: registrarse, comprar crédito, iniciar y finalizar estacionamientos, consultar el saldo y revisar el historial de transacciones.

Los usuarios que ya utilizaban el SEM podrán conservar su saldo y recuperar su cuenta. Para hacerlo deberán descargar la aplicación, elegir la opción "Recuperar cuenta", ingresar el número de celular registrado (sin 0 ni 15) y esperar el SMS con la nueva contraseña.

Control completamente digital

La fiscalización también cambiará. Los inspectores verificarán de manera electrónica, mediante la patente, si un vehículo tiene un estacionamiento activo. Si, luego de una primera verificación, transcurren diez minutos sin que el sistema registre un estacionamiento vigente, podrán labrar la infracción correspondiente.

Horarios del estacionamiento medido

El SEM funcionará: