Estacionamiento para motos y bicis: avanza el proyecto que propone usar las ochavas en esquinas

El proyecto que propone crear espacios exclusivos para estacionar motos y bicicletas en distintos puntos de Mar del Plata sumó informes técnicos que avalan la posibilidad de utilizar sectores de las ochavas para ese fin.

La iniciativa fue presentada el año pasado por concejales de la Coalición Cívica y busca ordenar el estacionamiento de vehículos de dos ruedas en zonas de alta circulación, una problemática habitual en la ciudad donde muchas motos terminan sobre las veredas pese a que la normativa vigente lo prohíbe.

El proyecto contempla la creación de módulos exclusivos en la vía pública que podrían ser instalados por particulares y explotados con publicidad como incentivo para financiar el mobiliario urbano.

En el marco del tratamiento legislativo, la Dirección General de Tránsito elevó un informe en el que señala que el espacio de las ochavas podría utilizarse para estacionamiento de motos y bicicletas sin afectar significativamente la visibilidad en las esquinas, debido a la baja altura de estos vehículos. El análisis aclara que la implementación debería evaluarse caso por caso y contemplar situaciones como paradas de colectivos, taxis o zonas reservadas.

Particulares podrán instalar estacionamientos exclusivos para motos y bicicletas.

El informe firmado por el director general de Tránsito, Héctor Ragnoli, también sugiere que los sectores destinados al estacionamiento cuenten con señalización horizontal específica, separadores físicos y eventualmente postes flexibles reflectivos para delimitar el área. El espacio utilizable sería el comprendido entre la senda peatonal y la línea imaginaria que prolonga la ochava.

La respuesta técnica elevada por el Ejecutivo será analizada el próximo lunes en la Comisión de Movilidad, donde se aguardaba la remisión del informe.

La propuesta original busca crear un “Programa de ordenamiento de espacios urbanos para estacionamiento público exclusivo de motovehículos y bicicletas”, con el objetivo de mejorar la organización del espacio público y desalentar la ocupación de veredas por estos vehículos, algo que afecta especialmente la circulación peatonal y de personas con movilidad reducida. Además, el proyecto habilita la explotación publicitaria de las instalaciones.