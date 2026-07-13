Echaron a un empleado estatal que envió fotos de sus genitales a tres compañeras de trabajo sin su consentimiento

Un empleado estatal de la provincia de Neuquén fue echado de su trabajo luego de que se comprobara que envió fotos de sus genitales a los celulares personales de tres compañeras de trabajo sin su consentimiento, en hechos que ocurrieron entre junio y julio de 2024 y enero de 2025.

El Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén aprobó la cesantía por unanimidad, tras un sumario administrativo que determinó que las conductas investigadas estaban debidamente acreditadas y que habían ocasionado un perjuicio significativo en la salud mental y el bienestar de las afectadas. Las tres trabajadoras formalizaron sus denuncias ante la Justicia.

Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2024 y enero de 2025, cuando envió las imágenes a los celulares personales de tres trabajadoras.

Desde el momento en que la institución tomó conocimiento de los hechos, activó sus protocolos de actuación para contener a las víctimas y evitar nuevos episodios. La resolución encuadró la conducta del agente en la figura de violencia digital prevista en la Ley Nacional 26.485, modificada por la denominada Ley Olimpia, a la que Neuquén adhirió mediante legislación provincial. El caso sienta un precedente sobre cómo el Estado puede y debe responder ante este tipo de violencia en el ámbito laboral.