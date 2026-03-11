Una mujer denunció que Chelo del Grupo Green la violó: "Quise bajar de la camioneta y me dijo que no"

Una mujer de 43 años denunció por violación ante la Justicia al cantante de cumbia del Grupo Green, Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, a quien popular y públicamente se conoce como “Chelo”. Según el relato de la víctima, el artista, de 53 años, la abusó sexualmente dentro de una camioneta.

El hecho de violencia sexual habría ocurrido el pasdo lunes en la esquina de las calles Cuzco y Caaguazú, en La Tablada dentro del partido de La Matanza. La mujer declaró que trabaja como influencer y que realiza frecuentemente transmisiones en vivo con artistas del ámbito de la música. Ese día había coordinado un encuentro con el líder del Grupo Green.

Según el relato de la víctima, después de conversar un largo rato el músico la invitó a sentarse al lado suyo. “Yo estaba en el auto, él me pide que me pase para atrás para hablar más cómodos. Yo, ingenua, no tengo maldad y accedo. ¿Y qué pasa? Él agarra y empieza a tocarme la pierna. Después de ahí, obviamente no me gustó, me sentí muy incómoda, quise bajar y me dijo que no", contó a Telefé la denunciante.

Fue en ese momento que Chelo se abalanzó sobre ella: “Agarra, me besa, se me tira encima y de golpe me empuja para atrás de la puerta y abusa de mí. Me viola”, dijo la víctima y aclaró que segundos después quiso llamar la atención de alguien en la calle, pero no lo logró.

“Ahí, asquerosamente me vuelve a besar. Lo saco, obviamente, pero fue terrible el momento. No quiero describirlo porque fue terrible. Es algo que no me lo esperaba. O sea, hablo con músicos y nunca me pasó esto. O sea, y la falta de respeto hacia una mujer, cero empatía, cero todo”, sintetizó la denunciante.

La mujer hizo la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo. La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, de la UFI Nº 21 del Departamento Judicial de La Matanza.