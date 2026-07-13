Hacía una "wheelie", perdió el control de la moto y mató a un soldado

El siniestro vial que culminó con la muerte de un soldado voluntario ocurrió durante la madrugada del domingo.

Un soldado perdió la vida luego de ser atropellado por un joven en motocicleta que hacía "wheelie" por la costanera de Posadas, Misiones, durante la madrugada del domingo. La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, que se desempeñaba como efectivo voluntario en la Compañía de Cazadores de Monte XII.

El conductor de 18 años, que perdió el control del vehículo de manera irresponsable, escapó del lugar tras el hecho. No obstante, la Policía logró dar con él y detenerlo diez horas más tarde.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 5, en un sector de la costanera de Posadas ubicado a unos 400 metros de lo que había sido el epicentro de los festejos en esa ciudad tras el pase de Argentina a semifinales de la Copa del Mundo.

Las cámaras de seguridad comprobaron que Barrientos cruzaba la avenida junto a otro sujeto —que logró salvarse de milagro— y fueron clave para la reconstrucción del siniestro. Además, también fue de vital importancia para que las autoridades pudieran detenerlo durante las primeras horas de la tarde.

Cómo fue el trágico siniestro vial que terminó con la vida del joven

Los registros fílmicos mostraron que el motociclista recorrió al menos 30 metros sobre una sola rueda antes de perder el control de la Gilera Smash 110. Para ese momento, los dos peatones ya habían alcanzado casi el cantero central de la avenida, en una zona donde el tránsito era escaso.

La moto se desvió bruscamente hacia la izquierda e impactó de lleno contra Barrientos, quien fue despedido hasta el carril contrario por la violencia del choque. El otro peatón logró esquivar el impacto y resultó ileso.

El conductor, que circulaba sin casco, también cayó al pavimento, aunque sufrió heridas leves. Tras permanecer algunos instantes junto a la víctima, escapó del lugar mientras crecía la indignación de los testigos.