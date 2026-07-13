Pelea en el centro terminó con un herido y un aprehendido

El aviso que dieron algunos transeúntes por una pelea en el centro de la ciudad terminó con la aprehensión de un hombre de 36 años acusado de provocarle lesiones a otro sujeto tras una pelea. Las autoridades judiciales en turno ordenaron la notificación de una causa penal.

Fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación el que el domingo a la tarde llegó a la intersección de Hipólito Yrigoyen y Rivadavia donde agentes de la Patrulla Municipal retenían a un hombre que se encontraba agresivo tras una confrontación ocurrida en la vía pública.

“El imputado habría mantenido una discusión con otro hombre y posteriormente lo agredió físicamente provocándole lesiones en el dedo pulgar de la mano derecha, el cuello y el rostro”, informaron fuentes policiales.

Tiene 36 años.

“La víctima, de 26 años, fue identificada en las inmediaciones y relato lo sucedido al personal policial, mientras que una testigo presencial confirmo la existencia de la agresión”, agregaron.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por lesiones leves y la recepción de declaraciones testimoniales. Al no registrarse impedimentos legales y existir discrepancias entre algunos de los testimonios reunidos, se otorgó la libertad al imputado.