Camillero reconoció a un paciente estafador y lo atacó con agua hirviendo

El paciente agredido está imputado en múltiples causas por presuntas estafas mediante falsas transferencias en más de 50 comercios de Olavarría

Un camillero del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura de Olavarría fue imputado por arrojar agua hirviendo a un paciente internado, ocasionándole quemaduras en el rostro, cuello y brazo derecho. El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 del sábado en el sector B del hospital local.

El agresor, un empleado de 49 años, ingresó a la habitación y roció intencionalmente con agua caliente a un hombre de 45 años que permanecía internado. La víctima sufrió quemaduras de tipo A y AB, consideradas de primer grado y superficiales.

La investigación quedó a cargo del Gabinete Operativo de la Comisaría Primera, que identificó al presunto atacante y lo notificó por el delito de "Lesiones Leves", con intervención de la UFI N° 7, dirigida por el fiscal Christian Urlezaga. Además, el camillero fue separado de su cargo mientras avanza un sumario administrativo.

Durante las pesquisas, surgió que el paciente agredido está imputado en múltiples causas por presuntas estafas mediante falsas transferencias en más de 50 comercios de Olavarría. Su modus operandi consistía en alegar problemas técnicos con su celular para no escanear códigos QR y presentar comprobantes de pago falsos.

Una hipótesis que maneja la investigación es que el camillero habría sido víctima de estas maniobras fraudulentas y que el ataque con agua caliente podría tratarse de una represalia, aunque esta línea deberá ser confirmada en el marco judicial.

Fuentes oficiales confirmaron que el empleado trabaja como camillero en el hospital y que, además de la denuncia penal, enfrenta un proceso administrativo interno. La causa sigue abierta y se espera que se esclarezcan las motivaciones y responsabilidades.