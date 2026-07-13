Es médico del Higa y bombero, y fue a ayudar como rescatista a Venezuela

Gonzalo Castrillo junto a sus compañeros. Es médico del Higa y bombero, y participó de los rescates de Venezuela.

La tragedia de Venezuela que ya se cobró más de 4490 y hay 16 mil heridos tiene miles de historias de fondo. Rescatistas, vecinos solidarios y vuelos humanitarios son parte de una trama que mostró lo mejor de la sociedad en momentos de urgencia.

Entre las tantas manos que se ofrecieron para ayudar, un médico del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende, decidió brindar su solidaridad y conocimiento.

Bomberos, médicos y rescatistas participan de los operativos.

Gonzalo Castrillo es bombero voluntario y médico anestesiólogo. Está preparado para asistir en un quirófano o una catástrofe internacional y fue convocado como parte del equipo de rescate de la Brigada Puma ARG -13, certificado por el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas, para brindar apoyo tras el devastador terremoto ocurrido en Venezuela.

“Es una experiencia muy dura, nos tocó trabajar en un sector de La Guaira que se llama Playa Grande, donde mucha gente perdió todo. Perdió su familia, su casa, no le quedó absolutamente nada", relató.

Hay más de 4490 personas fallecidas tras los terremotos en Venezuela.

Para el médico, la misión generó "una sensación ambigua": "La satisfacción de poder ayudar, pero una pena muy grande porque mucha gente lo ha perdido absolutamente todo y la está pasando muy mal”.

La Brigada Puma, perteneciente a la Federación de Bomberos Voluntarios de Buenos Aires, movilizó a especialistas de distintos puntos de la provincia (como Balcarce, Ayacucho, Villa Gesell, Santa Clara, Salliqueló y Treinta de Agosto). Al llegar a la zona afectada, el panorama era desolador: sin luz, agua, comunicaciones ni cloacas, el equipo debió operar de manera 100% autosuficiente durante las jornadas de búsqueda y rescate.

Muchos rescatistas asistieron con ayuda de todo el mundo.

“Como equipo de rescate tenemos un montón de funciones, desde búsqueda técnica, apuntalamiento, rompimiento. En mi caso formo parte del equipo médico que tiene una doble función, asistir a las personas víctimas del derrumbe y también nos encargamos de cuidar la salud de nuestros propios rescatistas. Llevamos insumos, medicamentos, cuestiones desde un soporte vital básico hasta uno avanzado", subrayó Castrillo.

Según destacó, tuvieron veinte intervenciones, sin necesidad quirúrgica ni hospitalización. "Todas las pudimos resolver con nuestro equipo”, explicó ante la atenta escucha de sus compañeras de quirófano, con quienes comparte guardias desde que comenzó en como residente en el Regional.

Una de las tantas historias de ayuda y solidaridad, que también muestran el valor de los profesionales de la salud pública argentina.