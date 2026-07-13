Incidentes y gritos antisemitas: desalojaron la sala durante el jury contra el juez marplatense Alfredo López

Se requirió la presencia policial para garantizar la continuidad de la audiencia

La cuarta jornada del jury de enjuiciamiento contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, finalizó este lunes en medio de un fuerte escándalo, luego de que simpatizantes del magistrado interrumpieran la audiencia con gritos antisemitas dirigidos al consejero Luis Juez, lo que obligó al desalojo de la sala por disposición del presidente del tribunal.

El incidente se produjo durante los alegatos finales de la acusación, a cargo de los consejeros Luis Juez y Alberto Maques, quienes solicitaron la destitución del magistrado.

Según se informó, un grupo de personas que respaldaba a López irrumpió con gritos contra Juez, lo que derivó en momentos de alta tensión dentro del recinto.

A López se lo acusa formalmente de mal desempeño en sus funciones, antisemitismo y discriminación.

Ante esa situación, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, ordenó evacuar la sala y requirió la presencia policial para garantizar la continuidad de la audiencia únicamente con los integrantes del tribunal, miembros del Consejo de la Magistratura y asesores.

De acuerdo con la información difundida, una vez desalojado el recinto los incidentes continuaron en el exterior del edificio, donde un grupo de adherentes al juez, encabezado por el dirigente Raúl Padró, protagonizó manifestaciones con consignas antisemitas y homofóbicas dirigidas contra integrantes del Poder Judicial.

El proceso contra López se desarrolla en un contexto excepcional para el Consejo de la Magistratura, que actualmente tramita de manera simultánea tres procesos de enjuiciamiento contra magistrados federales. Además del caso del juez marplatense, están próximos a iniciarse los jury contra los jueces federales de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, y de Rosario, Gastón Salmain.

El Jurado de Enjuiciamiento es presidido por el juez de Cámara, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, e integrado por el camarista Néstor Pablo Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza-Tierra del Fuego) y María Florencia López (Unión por la Patria-La Rioja), los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza-Santa Fe) y Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria-Corrientes), y la abogada de la matrícula federal, Ana Beatriz Fernández.