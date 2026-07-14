Atención: hay dos casos en los que el DNI del celular no sirve y necesitás el documento físico

El DNI digital de la aplicación Mi Argentina tiene la misma validez jurídica que el documento físico para la mayoría de los trámites cotidianos y permite acreditar la identidad directamente desde el celular. Sin embargo, existen dos situaciones específicas en las que no puede utilizarse y es obligatorio presentar la tarjeta.

La credencial digital es válida para realizar gestiones ante organismos públicos y privados, siempre que el perfil del usuario en la aplicación Mi Argentina tenga la identidad validada en Nivel 3. De esa manera, el documento puede exhibirse desde el teléfono con el mismo valor legal que la versión física en la mayoría de los casos.

Ahora hay un nuevo DNI con chip integrado y QR.

Cuáles son los casos en los que es obligatorio el DNI físico

No obstante, hay dos excepciones importantes que todos los ciudadanos deben tener en cuenta. La primera corresponde a los actos electorales, ya que al momento de votar es obligatorio presentar el DNI físico habilitado para emitir el sufragio y no alcanza con mostrar la versión digital.

La segunda excepción se da al viajar al exterior. En los pasos fronterizos internacionales, las autoridades migratorias exigen la presentación del documento físico o el pasaporte, según corresponda, por lo que el DNI digital no reemplaza esa documentación durante los controles de ingreso o salida del país.

El DNI de Mi Argentina está validado dentro del país.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan mantener actualizado el perfil de Mi Argentina y verificar que la identidad esté correctamente validada para utilizar el DNI digital cuando sea necesario. De todos modos, también aconsejan llevar siempre el documento físico si existe la posibilidad de votar o de realizar un viaje internacional, ya que en esos casos continúa siendo un requisito indispensable.