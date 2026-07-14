Dramático accidente entre una moto y un patrullero dejó un herido de gravedad

Un grave accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de la avenida Luro y España, cuando una motocicleta Honda XR 150CC, manejada por un hombre de aproximadamente 30 años, colisionó contra una patrulla de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el relato de testigos que presenciaron el hecho, el patrullero circulaba por España con las sirenas encendidas y, mientras acudía a una emergencia, cruzó la avenida Luro con el semáforo en rojo. Según indicaron, los vehículos que transitaban por Luro lograron detenerse para cederle el paso al móvil policial.

Sin embargo, la motocicleta, que circulaba por Luro en sentido oeste, no habría advertido la maniobra debido a que un colectivo le habría tapado la visión. En esas circunstancias, terminó impactando contra el lateral izquierdo del patrullero.

A raíz de la violencia del choque, el motociclista salió despedido varios metros por el aire y cayó pesadamente sobre el asfalto. Testigos señalaron que su estado y debió ser trasladado a un centro de salud.

Vecinos que se encontraban en el lugar expresaron su preocupación tanto por el estado del conductor de la moto como por la situación de los efectivos policiales involucrados. Algunos señalaron que la conductora del patrullero se encontraba visiblemente afectada por lo ocurrido y remarcaron que el móvil se dirigía a atender un llamado de emergencia.

Tras el choque, se registraron momentos de tensión entre algunos presentes, que increparon a los policías. Otros vecinos, en cambio, pidieron prudencia y recordaron que se trató de un accidente cuyas circunstancias deberán ser esclarecidas por la investigación correspondiente.

"Siempre es importante que, en caso de ver una ambulancia o patrullero, hay que correrse y darle paso", recomendaron las autoridades.