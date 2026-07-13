El joven que chocó en la costa durante los festejos tenía una pistola cargada

Durante el procedimiento los efectivos hallaron oculta entre sus prendas una pistola.

El joven de 23 años que durante los festejos del domingo a la madrugada tras el triunfo se Argentina chocó en la zona de la costa y Las Heras fue aprehendido tras confirmar que tenia en su poder un arma de fuego cargada.

Fue personal de la Patrulla Municipal y del Comando de Patrullas el que arribó al lugar donde varios testigos señalaron a un hombre que intentaba retirarse de la escena como quien habría conducido un Volkswagen Gol Trend, que momentos antes habría colisionado con un Volkswagen Polo Track.

Durante el procedimiento los efectivos hallaron oculta entre sus prendas una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros, equipada con mira holográfica, que se encontraba cargada con siete municiones, una de ellas en recamara.

El arma fue secuestrada y el joven trasladado a la dependencia policial dónde se constató que el arma no posee impedimento legal.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por portación de arma de guerra, el secuestro del arma, la notificación del imputado y su posterior traslado a sede judicial para prestar declaración.