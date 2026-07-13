Frenó en un semáforo y una moto la chocó de atrás: un policía terminó hospitalizado

Un impactante accidente se produjo esta mañana en la intersección de avenida Colón y La Rioja, en sentido hacia la costa, cuando una motocicleta BMW 850CC impactó contra un Peugeot 205 conducido por una joven.

Según los primeros datos a los que tuvo acceso 0223, el automóvil circulaba por la avenida y frenó de manera repentina al llegar al semáforo en rojo de la esquina. El motociclista no logró evitar la maniobra y embistió la parte trasera derecha del vehículo.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Colón y La Rioja.

El conductor del rodado de menor porte es un oficial de la patrulla motorizada. Tras el impacto, permanecía consciente y, en principio, fuera de peligro, aunque fue trasladado a un centro de salud para una evaluación médica.

Según las primeras informaciones, el automóvil frenó ante la luz roja del semáforo.

En el lugar trabaja personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, mientras que el tránsito permanece interrumpido sobre avenida Colón, en sentido hacia la costa.