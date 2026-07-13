Tragedia y conmoción: una pareja y su hijo de tres años murieron en un impactante choque

El choque entre una camioneta y una moto en Chaco provocó una tragedia que conmocionó a la provincia. Una pareja y su hijo de tres años murieron en el acto luego del violento impacto ocurrido en un camino rural cercano a Colonia Juan José Paso, en las afueras de la ciudad de Villa Ángela.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Báez, de 22 años; Ornella Ana Luz Segovia, de 19; y el pequeño Nahir Yadiel Báez, de 3. Los tres viajaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron de frente contra una camioneta.

Las tres víctimas iban a bordo de la motocicleta.

Qué pasó con el conductor del otro vehículo

El conductor del otro vehículo, un hombre de 51 años, resultó ileso y fue trasladado a un centro de salud para realizar los controles médicos correspondientes, incluido el test de alcoholemia ordenado por la Justicia. El fiscal de la causa supervisó las primeras actuaciones en el lugar del hecho.

Peritos del Gabinete Científico trabajaron sobre la escena para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar cómo se produjo el impacto. Además, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de los estudios forenses dispuestos por las autoridades.

Los familiares de las víctimas las despidieron en redes.

La tragedia generó una profunda conmoción en Villa Ángela, donde familiares, amigos y vecinos despidieron a las víctimas con emotivos mensajes en las redes sociales. Mientras avanza la investigación, la Justicia busca establecer las responsabilidades y esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.