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Copa Mundial 2026

Pelé, Maradona, Mbappé y Messi: los jugadores que aparecen en el video oficial del Mundial 2026

Es la tercera vez que la colombiana canta la canción oficial del máximo evento del fútbol que en esta edición se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El video se presentó anoche en todas las plataformas multimedia

15 de Mayo de 2026 10:09

Por Redacción 0223

PARA 0223

Shakira anunció, hace un mes que será la voz de la canción oficial del Mundial que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. El tema se llama “Dai Dai” y es interpretado junto al cantante nigeriano Burna Boy. Las figuras del futbol que aparecen en el video.

Apenas una semana después de la publicación del adelanto, Shakira lanzó la versión completa de la canción que sonará en todos los estadios de la competición.

“Oe, oe, oe”, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a un Mundial de todos. En el desarrollo del tema, se mencionan al menos 12 futbolistas del calibre de Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé y Cristiano Ronaldo, entre otros cracks.

“Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La la la” en Brasil 2014 habían sido las anteriores canciones que Shakira interpretó en mundiales.

Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe (Valderrama), Andrés Iniesta, David Beckham, Kaka, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah son los jugadores que aparecen en el video oficial junto a las selecciones de  Brasil,  Uruguay,  Argentina. Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea del Sur y Países Bajos

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