Patronato de Liberados: graves denuncias a la Dirección del organismo en Mar del Plata

Trabajadores del Patronato de Liberados realizan retenciones de tareas en Mar del Plata, en reclamo a la Provincia por distintas demandas, que según advierten son históricas y se han agravado en el último tiempo.

El Patronato de Liberados es un organismo estatal, encargado de supervisar, asistir y controlar a las personas que han recuperado su libertad tras cumplir una condena o que se encuentran bajo un régimen de ejecución penal en libertad, como la probation.

Gabriela Radio, delegada de ATE en el área, confirmó el estado de asamblea permanente con retención de tareas de manera progresiva y actualmente es una hora de 13 a 14. “Se desarrolla por la falta de gestión de la Directora de la Región 5 Laura Lukowski y el aumento de la demanda de intervención social por parte de la población que atendemos”, cuestionó.

La Dirección del Patronato de Liberados funciona en el edificio del Banco Provincia en el centro marplatense. Foto archivo: 0223.

En diálogo con 0223, la trabajadora expuso que en la actualidad “nos encontramos con un aumento de la complejidad social que requiere intervención interdisciplinaria y desde la dirección se condiciona las intervenciones de las profesionales psicólogas, negando que las mismas se encuentren presente en territorio”.

Asimismo, desde ATE reclaman por la escases de personal, “por trabajadores que se jubilaron o que renunciaron por la multiplicidad de tareas que se llevan a cabo”, lo que hace, según denunció, a que la mayoría hagan “poliempleo” para mejorar los ingresos.

Grave denuncia a la Dirección

También los profesionales realizan la atención en las Oficinas, la intervención en territorio y muchos también integran tareas de Pre libertad, que consiste en entrevistar a personas detenidas, para acompañar y construir una red de acceso a derechos sociales para esa persona y su grupo familiar, y/o dispositivos de atención a diferentes problemáticas.

ATE dictó una serie de medidas de protesta en el Patronato de Liberados. Foto archivo.

En ese punto, Radio expuso que “los reclamos a la Dirección de la Región 5 se suscitan desde su inicio, dado que la señora Lukowski asumió el cargo durante la gestión de Vidal. Hemos denunciado ante el Presidente del Patronato de Liberados diferentes situaciones donde la Directora ejerció violencia sobre trabajadores y trabajadoras, a su vez hemos solicitado gestión para la articulación con diferentes organismos, incluso con el poder Judicial, sin obtener resultados durante toda la gestión”, expresó.

Las demandas de los trabajadores

La delegada en el Patronato de Liberados exigió que los y las profesiones psicólogos “puedan contar con dos días de tarea en territorio, como se trabaja en toda la provincia. Y que se incorpore más personal calificado para poder sostener la atención en las Delegaciones, garantizando espacios laborales seguros y saludables para quienes llevamos a cabo la política pública del organismo”.

Asimismo, desde ATE solicitan que “no haya delegaciones donde la atención dependa de una sola persona, que se considere especialmente la situación de las promotoras de Salud que cumplen funciones en el Organismo, se encuentran en extrema precariedad”.