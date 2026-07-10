Un sector docente rechaza la paritaria y convoca a un paro este martes en Mar del Plata: cómo afecta las clases

El plan de lucha contempla un paro docente el martes y una movilización el miércoles en rechazo a la paritaria

Desde el sector de Suteba Multicolor convocaron a una medida de fuerza para el próximo martes, luego de que se aceptara el acuerdo salarial de un 7% dividido en dos tramos. A través de un comunicado en sus redes sociales, lo calificaron como "una verdadera vergüenza".

El anuncio de un nuevo paro y movilización se da luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobara la propuesta de incremento salarial presentada por la Provincia de Buenos Aires, que contempla un aumento total del 7% para el sector docente, respaldado por Suteba. Este ajuste se dividirá en un 5% a partir de julio y un 2% en agosto, mientras que en septiembre se retomarán las negociaciones para posibles actualizaciones adicionales.

Desde el sector disidente de Suteba expresaron su repudio ante la falta de accionar por parte de las organizaciones sindicales y aseguraron que ese aumento resulta desproporcional en sus contextos particulares. "El supuesto 'aumento' representa apenas alrededor de $59.000 para el cargo testigo, recién a cobrar en septiembre. Una verdadera vergüenza. Más aún cuando la enorme mayoría de quienes sostenemos la educación pública somos mujeres, muchas de ellas principal sostén económico de sus hogares", señalaron en la publicación.

Ante esta situación, la agrupación manifestó que el martes 14 de julio realizarán un paro docente, mientras que el miércoles 15 se movilizarán, llevando adelante una jornada de 48 horas en reclamo por el acuerdo salarial.

En Mar del Plata, la agrupación Multicolor, disidente de la conducción de Suteba, tiene baja representatividad de trabajadores en los establecimientos educativos, por lo que la adhesión será desigual según cada institución.