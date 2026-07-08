Amenazas y ataques contra la familia de Pablo Santín: cuatro allanamientos y un detenido por tenencia de drogas

La investigación por las amenazas y los ataques atribuidos a integrantes de la barra de Alvarado contra el secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín, tuvo este miércoles un importante avance con un fuerte operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina.

Por orden del fiscal Luis Ferreyra, efectivos de la fuerza realizaron cuatro allanamientos en simultáneo durante la madrugada en distintos puntos de la ciudad. Como resultado del procedimiento, secuestraron teléfonos celulares y encontraron marihuana y cocaína en uno de los domicilios. Además, uno de los sospechosos quedó detenido.

En el marco del amplio operativo, la droga fue hallada en la vivienda de uno de los imputados por la causa, quien hasta ahora cumplía arresto domiciliario con pulsera electrónica por los delitos de extorsión y amenazas. A raíz del hallazgo, también quedó imputado en una nueva causa por tenencia de estupefacientes, que será investigada por el fiscal Rodolfo Moure.

El auto de su hermano recibió nueve disparos.

Tal como se informó, la causa se inició tras la denuncia presentada por Pablo Santín, quien aseguró que desde 2021 un grupo vinculado a la barra del Club Alvarado comenzó a exigir dinero y distintos beneficios al sindicato. Ante la negativa de la conducción de Uthgra Mar del Plata, las amenazas escalaron y derivaron en una serie de ataques contra el entorno familiar del secretario general, entre ellos el incendio de vehículos y la balacera contra el automóvil de su hermano.

Tras conocerse el resultado de los allanamientos, Santín destacó el avance de la investigación y agradeció el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. "Confiamos desde el primer momento en que la verdad iba a salir a la luz. Lo único que buscamos es que se haga justicia y que mi familia pueda vivir en paz después de todo lo que nos tocó pasar", expresó el dirigente.

Los procedimientos de este miércoles forman parte de la investigación para esclarecer los ataques denunciados por Santín e identificar a todos los responsables de la violenta escalada que tuvo como blanco a su familia.