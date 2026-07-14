Le robaron a Corchito el día previo a su cumpleaños: "El mejor regalo sería que vuelva a casa"

Corchito llegó a la vida de Marcelo en 2019. Era un caniche de cinco años, muy flaco y maltratado, que vivía encerrado en una jaula destinada a la reproducción. Después de mucho esfuerzo, lograron rescatarlo.

Al principio intentó darlo en adopción varias veces, pero Corchito lo eligió a él y terminó quedándose con la familia. En ese entonces, Marcelo ya tenía a Bartolo, que hoy ya no está, y a Barba. Hace un año también llegó Cooper.

"Ayer, cuando llegué a mi casa, estaba pensando en festejar mi cumpleaños con ellos, que justamente es hoy. Pero al entrar encontré la reja rota: el tejido de abajo estaba completamente destrozado", contó entre lágrimas Marcelo, en diálogo con 0223.

Dentro de la vivienda no faltaba absolutamente nada, excepto Corchito. "Ningún vecino había visto nada. La única vecina con la que pude hablar recién hoy me contó que, alrededor de las 18, escuchó a Cooper ladrar desesperadamente y vio a los perros corriendo del patio hacia el frente y viceversa. Por eso creemos que Corchito desapareció entre las 18 y las 20", relató.

Marcelo aseguró que su perro jamás se iría por voluntad propia. "Corchito es un perro súper inteligente. Me acompaña a todos lados, sale a pasear conmigo, duerme en mi cama y conoce perfectamente su casa. No es un perro que se desoriente o que no sepa manejarse", afirmó.

El hombre vive solo con sus tres perros en un PH ubicado sobre Tucumán, entre Pringles y O'Higgins. "Ellos son mi familia, son como mis hijos. Duermen conmigo, tienen sus cuchas, un patio y salen a pasear todos los días. Hace dos años incluso viajamos todos juntos a Salta. Por eso todo lo que pasó es muy raro", expresó.

Con mucha angustia, insistió en que no quiere hacer suposiciones, pero remarcó que "Corchito no se va de la casa. Siempre se queda con sus dos hermanos y no se mueve de ahí. Incluso, después de los paseos, lo único que quiere es volver y acostarse en la cama".

A primera hora de este miércoles salió a buscarlo por distintos puntos de la ciudad, aunque luego tuvo que ir a trabajar. "Ahora me queda esperar que los vecinos revisen las cámaras de seguridad. También hablé con algunos comercios de la cuadra y me dijeron que iban a fijarse si registraron algo", señaló.

Aun así, sostiene que "alguien se llevó a Corchito. No encuentro otra explicación. Es muy raro que hayan roto la reja y que lo único que falte sea él".

La ausencia del perro ya se siente en la casa. "Todos los días duerme acurrucado sobre mi cabeza y anoche la casa se sintió completamente distinta", dijo.

Además del dolor por la desaparición, Marcelo denunció que desde que difundió la búsqueda comenzó a recibir llamados de personas que intentan estafarlo. "Ya recibí cuatro llamadas de gente que dice que lo encontró, que supuestamente lo tiene su hija y me pide hacer una videollamada para sacarme datos o plata. Si alguien realmente encuentra un perro perdido, pregunta de quién es o busca devolverlo; no hace ese tipo de maniobras", advirtió.

Por eso, aseguró que le cuesta creer que todo haya sido una casualidad. "Es un crimen lo que me hicieron. Ojalá me equivoque, pero es muy raro que hayan roto la reja y que el único que haya desaparecido sea Corchito", concluyó.

Mientras espera alguna novedad que le permita volver a abrazar a su compañero de vida, Marcelo tiene un solo deseo en el día de su cumpleaños: que Corchito aparezca sano y salvo y pueda regresar a su hogar. Quienes tengan información, se pueden comunicar al 2233482171.