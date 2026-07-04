Ofrecen $100.000 de recompensa: desesperada búsqueda de una perrita perdida en Mar del Plata

La familia de Bailey vive días de angustia desde el pasado martes, cuando la perrita desapareció de su casa en el barrio Pueyrredón de Mar del Plata. Convencidos de que alguien la tiene, sus dueños lanzaron una fuerte campaña de búsqueda y ofrecen una recompensa de $100.000 para quien aporte información que les permita encontrarla.

Según contó su dueña Luana, Bailey se escapó cuando una fuerte ráfaga de viento abrió la puerta de la vivienda y salieron a la calle los cinco perros. "Yo salí dos minutos después para hacerlos entrar y ella ya no estaba. Creemos que alguien se la llevó", relató.

Bailey es una perra de tamaño mediano, de pelaje color marrón claro y crema, con pecho blanco y ojos color miel. La última vez que fue vista fue en la zona de los barrios Pueyrredón, en la intersección de William Morris y Namuncurá.

En medio de la desesperación por encontrarla, la familia también tuvo que enfrentar intentos de estafa. "Nos empezaron a llegar mensajes con imágenes de Bailey hechas con inteligencia artificial. Incluso una persona decía que la tenía y que quería mandármela en un Uber hasta mi casa. Le pedí fotos de la perra y nunca más respondió", expresó Luana.

La familia de Bailey pidió a la comunidad que solo se comuniquen si cuentan con información verdadera sobre el paradero de la perrita y recordó que ofrece $100.000 de recompensa para quien la tenga o pueda aportar datos concretos que permitan recuperarla. Pueden comunicarse al teléfono 223 693-2099.