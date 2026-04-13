Una familia desesperada busca recuperar a Toby, un caniche sordo que fue robado de la puerta de su casa

Quienes tengan información pueden contactarse con la familia al 2236827710 o al 2236810953.

Una familia se encuentra desesperada por la desaparición de su perro Toby, quien en la noche del domingo fue robado en la entrada de su vivienda del barrio Coronel Dorrego por una pareja.

Según comentaron a 0223, el caniche fue sustraído alrededor de las 22:30 en la puerta de su casa, ubicada en Rivadavia entre 182 (Aremia) y 184 (Termas de Río Hondo) por un hombre, quien lo alzó y salió corriendo.

Sin embargo, pasadas las 2 el sujeto fue captado por las cámaras de seguridad junto a una mujer con la mascota en Belgrano y 190, en dirección a 194. Pese a que no se distingue el diálogo que mantienen mientras lo acarician en mitad de la calle, sí se percibe que lo llama por el apodo "Chino".

De acuerdo a la imagen difundida por los dueños de Toby, se trata de un caniche blanco de 10 años, que se encuentra castrado, es sordo y tiene la cola corta. Ofrecen recompensa para quienes lo devuelvan.

Quienes tengan información del animal pueden comunicarse a los siguientes números de teléfono: 2236827710 y 2236810953.