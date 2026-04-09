Todo es alegría: apareció Colyn y ya está con su familia

Tras una intensa búsqueda, Colyn, el perro que había desaparecido el jueves 2 de abril en el barrio Lomas de Stella Maris logró volver a su hogar.

Su familia se acercó a la redacción de 0223 para dar la feliz noticia: “El chico trabaja como Uber. Unos pasajeros le comentaron sobre la nota y, después de comunicarse por teléfono, nos lo acercó”.

En un primer momento, el hombre se mostró reticente a devolverlo, ya que le había tomado cariño. “Me preguntó si se lo podía regalar”, contó María José. Sin embargo, luego de explicarle que una familia lo estaba esperando, decidió devolverlo.

Colyn había escapado de su casa por un agujero que hizo en el alambrado. El hombre, que trabaja en la zona, lo vio caminando por la vereda y, tras consultar en un almacén si tenía dueño, se lo llevó.

Al notar su ausencia, María José inició una larga búsqueda para dar con el paradero del cachorro de dos meses: publicó sus fotos en redes sociales, colocó carteles en el barrio y habló con vecinos de la zona. Finalmente, el cachorro apareció en Acantilados.